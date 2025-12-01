Симфонии по архивным произведениям театра Камала прозвучат в следующем театральном сезоне

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Симфонии на основе архивных произведений Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала можно будет услышать в следующем театральным сезоне. Об этом корреспонденту «Татар-информа» рассказал главный дирижер и художественный руководитель оркестра театра Данияр Соколов.

«Мы уже заказали некоторые полноценные симфонические произведения союзам композиторов Татарстана и России, они буду написаны на основе наших архивных материалов», – пояснил собеседник агентства.

Чьи именно это будут произведения, Соколов пока не раскрыл, однако добавил, что ждать сюрприза стоит только в следующем сезоне. О том, что театр совместно с Союзом композиторов Татарстана работает над восстановлением архивных материалов, он рассказывал накануне открытия 120-го сезона.

«Этот сезон мы называем между собой «установочным» как для оркестра, так и для театра. Мы понимаем, как работать в этом здании и с потоками зрителей. В то же время мы готовимся к дальнейшей работе», – отметил заведующий музыкальной частью театра Камала.