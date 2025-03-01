Традиции, кино, музыка: каким будет новый театр Камала

Накануне первой премьеры в новом здании сотрудники и партнеры театра Камала рассказали о своих планах на 2025 год. Театр станет не только центром развития национальной театральной культуры, но также школой, киноклубом и площадкой для инди-сцены. О том, чего ждать зрителям от современного прочтения его роли, - в репортаже «Татар-информа».





«Камал-традиции»: фундамент театра

«Будет несколько направлений развития театра. Первое – это «Камал-традиции». Это наша основа, наш фундамент – традиционный драматический театр во всех его проявлениях», – заявил журналистам директор театра имени Галиасгара Камала Ильгиз Зайниев.

Театральный аспект, конечно же, остается основным, так что новая сцена (точнее, сцены) по-прежнему будет служить площадкой для масштабных проектов в этой сфере. Уже сегодня и завтра в новом здании пройдут первые театральные мероприятия: спектакль «Возвращение Тукая», спектакль-концерт «Они были первыми», концерт оркестра «Новое».

«Адаптация всех спектаклей под новое здание – процесс достаточно сложный. Более сложный, чем гастроли», — пояснил главный режиссер театра Фарид Бикчантаев.

Ильгиз Зайниев: «Наш фундамент – традиционный драматический театр во всех его проявлениях»

Премьера спектакля «Сары елга» («Желтая река») по пьесе «Ресторан живой обезьяны» турецкого писателя Гюнгера Дильмена состоится 21-23 марта в Универсальном зале. В Восточном зале 30 и 31 марта планируется премьера спектакля по «Тысяче и одной ночи» в постановке выпускницы ГИТИСа Данны Афауновой. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне театр приурочит премьеру спектакля «Матери ждут сыновей» по пьесе Асгата Мирзагитова в постановке Бикчантаева.

Одним из ключевых резидентов нового здания станет татарская детская театральная студия «Апуш». В планах студии сыграть премьеры спектаклей «Сарымсак» («Чеснок») Резеды Гариповой и Ильфака Хафизова, этно-мюзикл по мотивам татарских легенд «Елантау» («Змеиная гора») Резеды Губаевой и спектакль по новой пьесе Зайниева, написанной специально для «Апуша».

С 9 по 22 июня в новом здании театра пройдет XI Всемирная театральная олимпиада. «Я думаю, в связи с этим здание приобретет статус международного центра», – считает Бикчантаев.

Фарид Бикчантаев: «Адаптация спектаклей под новое здание – процесс достаточно сложный. Более сложный, чем гастроли»

Россию на олимпиаде, помимо ТГАТ им. Г. Камала, представят своими спектаклями Национальный драматический театр России (Александринский театр), Театр Олонхо (Якутия), Башкирский академический театр им. М. Гафури. Иностранными участниками большого театрального события станут Театр АТТИС (Греция), Театр кукол Аран (Иран), Турецкий государственный театр (Анкара), Театр кукол «Janni Younge Productions» (ЮАР) и другие.

В рамках театральной олимпиады состоится международная научно-практическая конференция с участием представителей Ассоциации национальных театров и видных деятелей российского и мирового театра, а также творческие встречи и мастер-классы.

Параллельно с театральной олимпиадой в новом здании пройдет XVII Международный театральный фестиваль «Науруз».

Данияр Соколов: «Есть проблема доступности музыкальных материалов. Будем ее решать»

«Камал-музыка»: от органа до indie

В студии нового здания оркестр театра под руководством главного дирижера Данияра Соколова начнет запись антологии татарской музыки. Впервые в истории оркестра и театра зрителям предложат абонементы на концерты татарской органной музыки, ударных инструментов, «бэби-концерты» и многое другое.

«Мы заключили соглашение о партнерстве с Союзом композиторов Татарстана и [его председателем] Ильясом Камалом, чтобы восстанавливать архивные материалы», – поделился Соколов.

О важности популяризации татарской музыки говорят часто, но есть проблема доступности музыкальных материалов. Соколов пообещал приложить все усилия, чтобы ее решить.

Ильяс Гафаров: «Будем знакомить слушателей с современной татарской музыкой»

«Мы уже были во всех залах нового здания и готовы анонсировать некоторые проекты (пока без дат), в которых будем знакомить слушателей с современной татарской музыкой. Кто-то называет ее альтернативной, кто-то – инди-музыкой», –сообщил основатель лейбла Yummy Music Ильяс Гафаров.

Команда Yummy Music готовит для театра новую программу. В апреле в Универсальном зале состоится концерт Malsi Music, в мае в Восточном зале пройдет акустический концерт группы Gauga, в июне планируется организовать шоукейс-фестиваль «Ямьле музыка», а в июле в Большом зале ожидается трибьют Ильгаму Шакирову.

«Камал-кино»: клуб любителей кинематографа

В новом здании продолжится сотрудничество театра Камала и «Татаркино». В 2021 году впервые было объявлено об уникальной акции «Кино + театр», в рамках которой в кинотеатре «Мир» показывали видеоверсии самых популярных спектаклей из репертуара театра Камала. Эта коллаборация полюбилась зрителям, и по многочисленным заявкам акцию повторили в 2022, 2023 и 2024 годах.

В 2025 году сотрудничество культурных учреждений выйдет на новый уровень. В новом здании театра откроется киноклуб «Театр + кино» – теперь фильмы татарских режиссеров смогут посмотреть гости Камаловского театра.

Миляуша Айтуганова: «Мы можем сделать серию показов фильмов татарстанских режиссеров и архивных фильмов «Татаркино»

«Из фильмов татарстанских режиссеров и архивных фильмов «Татаркино» мы можем сделать серию показов с обсуждением с кинокритиками», - поделилась планами директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

В рамках Года защитника Отечества театр совместно с Мосфильмом, Ленфильмом и Татаркино покажет ретроспективу классических и современных фильмов, посвященных Великой Отечественной войне.

«Камал-знания»: школа театрального мастерства

Театр Камала намерен реализовать и образовательные проекты. С одной стороны, на курсах актерского и режиссерского мастерства планируется повышать квалификацию труппы, а второе направление, как сказал Зайниев, будет направлено на зрителей – для них также будут проводиться актерские курсы и мастер-классы. Как отмечают сотрудники театра, полноценного актерского мастерства они не дадут, но подарят навыки, которые могут пригодиться в жизни.

Также в театре поделились планами запуска школы для сценаристов.

Фотографии Владимира Васильева / «Татар-информ»