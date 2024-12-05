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Российская армия уничтожила в Купянске 10 иностранных наемников
Вооруженные силы Российской Федерации ударом по месту дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области уничтожили около 10 иностранных наемников.
Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в ходе освободительных действий и огневых налетов российская армия нанесла большой ущерб противнику за сутки.
Марочко отметил, что силы РФ уничтожили взводный опорный пункт противника в населенном пункте Петропавловка, а также полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения и пункт управления беспилотниками в Кучеровке.
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