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СВО 5 декабря 2024 09:28

Российская армия уничтожила в Купянске 10 иностранных наемников

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Вооруженные силы Российской Федерации ударом по месту дислокации ВСУ в Купянске Харьковской области уничтожили около 10 иностранных наемников.

Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, в ходе освободительных действий и огневых налетов российская армия нанесла большой ущерб противнику за сутки.

Марочко отметил, что силы РФ уничтожили взводный опорный пункт противника в населенном пункте Петропавловка, а также полевой склад ракетно-артиллерийского вооружения и пункт управления беспилотниками в Кучеровке.

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