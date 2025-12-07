Силы ПВО за ночь сбили 77 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО сбили за ночь 77 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 42 БПЛА было уничтожено над территорией Саратовской области, 12 – над территорией Ростовской области, десять – над территорией Республики Крым, девять – над Волгоградской областью, два – над Белгородской, по одному – над территориями Астраханской области и Чеченской Республики.

Напомним, в Татарстане с 02:56 до 08:10 действовал режим беспилотной опасности.