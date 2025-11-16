Силы ПВО за ночь сбили 57 украинских беспилотников

Российские системы ПВО успешно отразили ночную атаку ВСУ, уничтожив 57 украинских беспилотников.

Согласно сообщению Министерства обороны, атака БПЛА была отражена в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября.

Наибольшее число сбитых дронов зафиксировано над Самарской областью (23 единицы) и Волгоградской областью (17 единиц). Также было уничтожено по пять беспилотников над Саратовской и Ростовской областями, по три – над Курской и Воронежской областями и один – над Брянской областью.

В Татарстане режим беспилотной опасности действовал 8,5 часов. Кроме того, с 00:35 до 07:15 вводились ограничения в аэропорту Казани. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме. Однако, по данным онлайн-табло, задерживаются порядка 40 авиарейсов.