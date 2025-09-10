Силы ПВО за ночь сбили 122 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили 122 беспилотника ВСУ над регионами России, сообщили в Минобороны.

«С полуночи до 05.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в заявлении.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбили в Брянской области, 17 – в Республике Крым, 12 – в Воронежской области, по 11 – в Белгородской и Курской областях, а также в Краснодарском крае, девять – в Орловской области, пять – в Калужской области, три – в Рязанской области, по два – в небе над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями и один беспилотник – в Тульской области. Кроме того, 15 украинских беспилотников были уничтожены над акваторией Черного моря.

Отметим, что на территории Татарстана сегодня утром опять был введен режим «Беспилотная опасность». Соответствующая информация появилась в мобильном приложении МЧС в 5.06 по московскому времени.