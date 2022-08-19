Сильвио Берлускони призвал Италию отказаться от российского газа

Италия должна отказаться от российского газа прежде, чем Россия может принять решение о прекращении его поставок. Об этом заявил глава партии «Вперед, Италия», бывший Премьер-министр страны Сильвио Берлускони, сообщает РИА Новости.

Политик отметил, что необходимо создавать терминалы по переработке сжиженного природного газа и заводы по производству энергии из отходов.

«При условии что будут инвестиции в возобновляемые источники энергии… Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы», — сказал Берлускони в интервью изданию Il Foglio.

После объявления Президентом РФ Владимиром Путиным о начале специальной военной операции на Украине многие страны Запада начали обсуждать возможность отказа от импорта российского газа и других энергоресурсов. Соединенные Штаты уже ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа. Их примеру последовала Великобритания. При этом Европейский Союз уже отказался от приобретения российского угля и намерен отказаться от нефти, но пока не готов к прекращению поставок газа.