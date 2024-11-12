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Силуанов заявил, что россиянам не нужны доллары
Американские доллары не нужны жителям России. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью проекту «ТАСС Дети».
«Правильно, и не нужны [доллары россиянам]», — выразил уверенность глава Минфина, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом, по мнению Силуанова, выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа, а также вступать в программу долгосрочных сбережений.
«Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть, поэтому, если есть копеечка, участвуйте в финансовом рынке, не пожалеете», — рекомендовал согражданам министр финансов.
До этого, выступая на форуме «Знание», Силуанов посоветовал не рассматривать криптовалюты как средство для инвестирования.
В начале лета текущего 2024 года Московская биржа попала под санкции США, что привело к прекращению торгов долларом и евро. С тех пор курс этих валют к рублю определяет Банк России на основании данных о внебиржевых сделках.
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