Силуанов: Иностранные инвесторы могут забрать свои деньги без суда

Иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его мнению, ситуация с препятствованием РФ в желании погасить свои обязательства выглядит как фарс, передает РИА Новости.

Инициировать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства, когда заемщик и так готов гасить свой долг, невыгодно с практической точки зрения, подчеркнул Силуанов.

«Представим гипотетическую ситуацию, что все-таки состоялся суд, вынесено решение, инвестору разрешили получить выплаты. Он все равно придет к нам и получит то, что мы ему уже зарезервировали для выплат. Поэтому мы и говорим, что вот твои деньги, приходи и забирай их сразу», — пояснил он, добавив, что это более рационально и для американских властей.

Создание искусственных преград для РФ по выплате внешнего госдолга нужно для того, чтобы повесить ярлык «дефолт», однако разбирающиеся в ситуации понимают, что «никакой это не дефолт», сказал глава Минфина. «Честно говоря, вся эта ситуация выглядит как фарс. И самое главное, непонятна цель доведения ситуации до абсурда», — отметил он.

Ранее Президента РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий выплачивать валютный внешний долг России в рублях. 23 июня российский Минфин произвел первые выплаты купонов по двум выпускам евробондов по новым правилам.

Ужесточая санкции, США запретили России использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу. С 24 февраля валютные резервы российского ЦБ в американских банках были заморожены, но до апреля Минфин США разрешал их использовать для выплаты купонов по долларовым облигациям.