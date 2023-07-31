Силуанов: ВВП России по итогам 2023 года вырастет не менее чем на 2%

Фото: © Салават Камалетдинов/«Татар-информ»

Валовой внутренний продукт России по итогам 2023 года вырастет не менее чем на 2%. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Минэк сейчас работает над уточнением макропрогноза, он будет положен в основу бюджета на 2024-2026 годы, – уточнил министр. – Видим, что ряд показателей выглядят более оптимистично, чем изначально закладывали в бюджете. Рост ВВП ожидается больше 2%».

По прогнозу социально-экономического развития страны рост ВВП в 2023-м ожидается на уровне 1,2%, в будущем году – 2%. Однако Президент России Владимир Путин, приветствуя гостей и участников Петербургского международного экономического форума, заявлял, что показатель уже в этом году может вырасти до 2% в то время, как мировая экономика продолжит замедляться. В то же время министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщал, что темпы роста ВВП, вероятно, будут выше опубликованного прогноза в 1,2%.