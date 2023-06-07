Путин сообщил, что ВВП России в 2023 году может вырасти до 2%

В условиях санкций, в новых экономических реалиях российские предприниматели продолжают активно и эффективно работать, заявил Президент России Владимир Путин, приветствуя гостей и участников Петербургского международного экономического форума. Он отметил, что по оценкам экспертов, ВВП России уже в этом году может вырасти до 2% в то время, как мировая экономика продолжит замедляться.

«Отмечу, что российское бизнес-сообщество активно действует в современных экономических реалиях, и хотел бы еще раз поблагодарить руководителей и коллективы компаний и организаций, которые многое сделали для преодоления тяжелых последствий нелегитимных санкций. По оценкам экспертов, в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1–2 процента», – сказано в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Путин также призвал максимально использовать открывающиеся возможности и обеспечить полный технологический и финансовый суверенитет, выстраивать логистику и совершенствовать инфраструктуру, снижая уровень неравенства и бедности в стране.

«В числе приоритетов и стимулирование рынка труда. Здесь необходимо тесное, партнерское взаимодействие государства и деловых кругов по внедрению технологий „бережливого производства“, модернизации предприятий. И конечно, потребуется донастройка системы подготовки и переподготовки кадров, совершенствование общенациональной службы занятости», – подчеркнул глава государства.