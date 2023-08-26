Силуанов спрогнозировал рост российской экономики на 2,5%

ВВП России может вырасти на 2,5% и выше по итогам текущего года. Такими прогнозами с каналом CGTN поделился глава российского Минфина Антон Силуанов.

«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», – полагает министр.

По его мнению, в 2023 году инфляция останется на уровне 6%. Минфин и Центробанк примут все необходимые меры для ее снижения до плановых значений.

В июне Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников Петербургского международного форума, заявил, что рост ВВП по итогам 2023 года составит не менее 2%.