Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Силуанов спрогнозировал рост российской экономики на 2,5%
ВВП России может вырасти на 2,5% и выше по итогам текущего года. Такими прогнозами с каналом CGTN поделился глава российского Минфина Антон Силуанов.
«Если в прошлом году экономика сократилась на 2,1%, то в этом году мы ожидаем восстановление экономики <...> на 2,5%, может быть даже и выше. Так что можно сказать, что мы отыграем то падение, которое случилось в прошлый период», – полагает министр.
По его мнению, в 2023 году инфляция останется на уровне 6%. Минфин и Центробанк примут все необходимые меры для ее снижения до плановых значений.
В июне Президент РФ Владимир Путин, приветствуя участников Петербургского международного форума, заявил, что рост ВВП по итогам 2023 года составит не менее 2%.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»