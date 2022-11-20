Силуанов: Резолюция о репарациях Украине не будет иметь продолжения

Россия не относится к резолюции ООН как документу, имеющему юридическую силу. Это чисто политическое заявление, у которого не будет продолжения, подчеркнул в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» глава Минфина России Антон Силуанов.

«Эта резолюция не имеет никакой юридической силы. Поэтому мы расцениваем это как чисто политическое заявление, которое не будет иметь под собой продолжения», — подчеркнул министр.

Напомним, что Генассамблея ООН приняла резолюцию большинством голосов. Согласно документу Москва должна возместить Киеву ущерб, нанесенный «в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее».