Участники специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, который, предположительно, причинила Украине Россия. Об этом передает ТАСС.

Также решением признается необходимость создания механизма по возмещению убытков. Отмечается, что за резолюцию проголосовали 94 страны, 73 воздержались, а 14 высказались против.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что несмотря на давление и шантаж со стороны Запада, больше половины членов международной организации не поддержали проект.

«А сколько всего нелицеприятного они услышали в ходе дебатов, которые они тщетно пытались не допустить... В общем, это фиаско для тех, кто навязывает всему миру „порядок, основанный на правилах“. Вот только признать они это, конечно, не захотят. Но мы-то знаем!» – написал он в своем телеграм-канале.