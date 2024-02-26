Силуанов про обмен замороженными активами для россиян: В этом году тему решат

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Минфином РФ уже разработаны правила обмена замороженными активами. Он подчеркнул, что данная тема «развивается, в этом году ее решат».

Согласно процедуре, иностранные граждане смогут купить у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денег на счетах типа «С», пишет РИА «Новости».

Напомним, ранее Президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене активами. Совокупная начальная стоимость иностранных акций, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей, а сделки будут заключать на торгах, следовало из документа.

По оценке Минфина, вернуть свои деньги смогут около 2,5 млн российских граждан. Однако государство не будет принимать участие в организации обмена государство, этим займутся сами брокеры и другие участники рынка ценных бумаг. Условия проведения торгов и заключения сделок установит правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями.

Ранее Силуанов заявлял, что любые действия с активами РФ получат ответ. По его словам, «в России заморожено не меньше».