Силуанов: Около половины золотовалютных резервов России заморожены из-за санкций

Около 300 млрд золотовалютных резервов Центробанка заморожены из-за антироссийских санкций. Об этом глава Минфина России Антон Силуанов рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

«У нас общий объем резервов около 640 млрд долларов, около 300 млрд резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать», — цитирует министра ТАСС.

Силуанов уточнил, что часть резервов находится в китайской валюте. По его словам, сейчас Запад пытается оказать давление на Китай, чтобы ограничить торговлю с ним.

«Я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, — посчитал министр. — И не только сохранить, но и преумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются».

Он также напомнил, что Россия будет оплачивать в рублях долги недружественным странам, которые «сделали такие ограничения на использование золотовалютных резервов».

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Решение было принято после обращений глав ДНР и ЛНР, призвавших Россию защитить Донбасс от украинских атак.

Ранее федеральный Кабмин утвердил перечень государств и территорий, которые совершают недружественные действия в отношении России.