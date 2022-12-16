Силуанов об экономических итогах в Татарстане: «Сработали очень хорошо»

Фото: president.tatarstan.ru

Татарстан сохранил устойчивую ситуацию в экономике, несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться. Кроме того, республика продолжает активно пользоваться федеральными инструментами развития, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Мы все вместе сделали то, что обеспечило и финансовую стабильность, и экономическую стабильность. Помогли людям, предпринимателям в текущем году. Несмотря на все те ограничения, с которыми столкнулись. Это дало результаты. И сегодняшняя цифра по бюджету – а это по сути дела итоговая – как работает экономика, так и налоги поступают, – показывает, что сработали очень хорошо», – сказал Силуанов на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов республики в Доме Правительства РТ.

По словам главы Минфина РФ, главная задача – выполнить все намеченные планы на 2023 год, несмотря на санкции. Так как в Татарстане «все грамотно и очень четко реализуется, за республику опасений нет», добавил он.

Татарстан активно пользуется инструментами развития, которые предлагаются на федеральном уровне, в их числе: инфраструктурные кредиты, механизмы фонда ЖКХ и ДОМ.РФ, подчеркнул Силуанов. В республике уже начинает действовать промышленная ипотека.

«Татарстан находится в тройке лидеров по различным оценочным показателям. Это и социально-экономическое положение, это инвестиционный климат, качество жизни. Регион в числе трех лучших регионов. Но если без Москвы, а Москва у нас как правило крупный регион, мегаполис, то по большинству показателей республика занимает первое место, если не учитывать Москву», – считает Силуанов.

Напомним, ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что в республике не был свернут ни один из ключевых инфраструктурных проектов, в числе которых – строительство крупных федеральных трасс.