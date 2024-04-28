Силуанов о поручении пересмотреть выплаты пострадавшим от паводков: Деньги будут найдены

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что средства в обязательном порядке будут выделены на поручение Президента Владимира Путина по коррективке размеров компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от ЧС. Видео опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Паводки — это люди, паводки — это жилье наших граждан, поэтому деньги будут найдены в безусловном порядке. Посмотрим, сколько стоимость 1 квадратного метра, ремонта, восстановления и представим предложения Правительству, как поручил Президент», – сказал министр.

Напомним, на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях Владимир Путин поручил скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим от природных ЧС.