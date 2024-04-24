Путин поручил скорректировать размер компенсационных выплат пострадавшим от природных ЧС

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам ликвидации последствий паводков в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях поручил проанализировать и при необходимости скорректировать размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от ЧС. Трансляция прошла в телеграм-канале Кремля.

«Отдельный, крайне важный вопрос: нужно будет детально оценить и скорректировать, если необходимо, размеры компенсационных выплат гражданам, пострадавшим от ЧС. Имею в виду и единовременную материальную помощь, и выплаты в связи с частичной и полной утратой имущества, да и другие. Подходы здесь должны быть единые и справедлиые – вне зависимости от бюджетной обеспеченности регионов», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что для граждан совершенно не важно, какой уровень власти за какую проблему отвечает – для них главное, чтобы проблемы, с которыми они сталкиваются, эффективно решались и к ним прислушивалась.