Силуанов о планах ЕС использовать доходы от активов России: «Ответ у нас есть»

При использовании странами ЕС доходов от замороженных в Европе российских активов Москва ответит «абсолютно зеркально». Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Всегда казалось, что имущество других стран, в том числе золотовалютные резервы центральных банков, — это табу, на которое вообще никакие санкции не распространяются. Сейчас идеология поменялась. И теперь никакие правовые основы для западных стран не действуют. Теперь они говорят следующее: „Ну, ладно, золотовалютные резервы вроде бы мы пока не трогаем, но доходы от их использования будем направлять на цели, которые мы определяем“. У нас то же самое есть, и все возможности. У нас есть замороженные деньги на счетах ЕС, у нас есть активы — мы тоже получаем доходы. Будет решение [властей ЕС] — аналогично поступим, зеркально абсолютно. Поэтому ответ у нас есть», — заключил Силуанов.

Согласно заявлению Совета ЕС, до 1 января 2025 года центробанки стран союза обязаны начать передачу доходов от замороженных в сообществе российских активов. Средства будут перечислять один раз в 2 года на военную поддержку Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что надеется на перечисление до 1 млрд евро к июлю.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков предупреждал, что даже урезанный вариант изъятия российских средств в виде доходов от активов в ЕС является экспроприацией, которая будет иметь последствия.

Напомним, страны ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала спецоперации, которую в феврале 2022 года инициировал Президент РФ Владимир Путин.