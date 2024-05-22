Песков: Любой вариант изъятия российских средств в ЕС будет иметь последствия

Даже урезанный вариант изъятия российских средств в виде доходов от активов в Евросоюзе является экспроприацией, которая будет иметь последствия, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

«В нашем видении [решения Брюсселя] ничего не меняется. И урезанный вариант [изъятия средств] является не чем иным, как экспроприацией», — приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москва будет внимательно отслеживать, «как это все будет реализовываться», работать над оценкой последствий и ответом на данные действия Запада, который «будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам».

Песков подчеркнул, что решение Брюсселя является «нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы», из-за чего страны ЕС «осторожничают». В течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов и представители экономического сообщества много раз призывали западных лидеров одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе, добавил представитель Кремля.

Согласно заявлению Совета ЕС, до 1 января 2025 года центробанки стран ЕС обязаны начать передачу доходов от замороженных в сообществе российских активов. Средства будут перечислять один раз в 2 года на военную поддержку Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утверждала, что надеется на перечисление до 1 млрд евро к июлю.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что страны Европейского Союза одобрили передачу доходов от замороженных российских активов Украине.

Страны ЕС, Канада, Соединенные Штаты и Япония заморозили активы России в размере около 300 млрд долларов после начала специальной военной операции, которую в феврале 2022 года инициировал Президент РФ Владимир Путин.