В Татарстане к концу 2021 года планируется освоить 30 млрд рублей на строительство М12

В Татарстане к концу этого года планируется освоить 30 млрд рублей на строительство скоростной автодороги М12 Москва – Нижний Новгород – Казань. Об этом сообщил на пресс-конференции министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«Протяженность трассы в Татарстане составит 142 км. Объем средств большой — 165 млрд рублей. Я только что переговорил с заказчиком, к 31 декабря ожидается освоить по М12 около 30 млрд рублей. Освоение несколько больше, чем мы ожидали», — рассказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что на следующий год «ставятся такие же амбициозные цели» — планируется освоить от 57 до 80 млрд рублей.

В этом году при реализации проекта по строительству трассы М12 проведены инженерные изыскания и создана сеть геодезической разбивочной основы. Начато строительство более 50 искусственных сооружений, в том числе моста через Волгу длиной 3,3 км. И уже завершена первая часть надвижки пролетного строения моста через Волгу весом 560 тонн.

«По мосту на следующий год планируется около 80% всех опор построить и сделать половину надвижек. Это достаточно хороший темп. В 2023 году все эти работы предполагается завершить», — подчеркнул министр.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап — 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск), восьмой этап — 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).