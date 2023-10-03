Силуанов назвал средний размер пенсии россиян в 2024 году

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Средний размер пенсии в 2024 году составит чуть более 23 тыс. в месяц. Об этом во время выступления в Совфеде рассказал глава Минфина России Антон Силуанов.

«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции, это 7,5%, и средний размер такой пенсии составит 23 тысячи 244 рубля», — цитирует министра РИА Новости.

По его данным, расходы на выплаты пенсий в следующем году составят около 600 млрд рублей.

Напомним, что в конце мая 2023 года Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении некоторых пенсий.