Силуанов: В 2023 году зарплаты бюджетников увеличатся на 8%

В следующем году доходы работников бюджетной сферы вырастут более чем на 8%. Этот социальный показатель входит в перечень, заложенный в федеральном бюджете на 2023-2025 годы, заявил глава Минфина России Антон Силуанов. Об этом ТАСС.

«Пенсии в следующем году вырастут на 1 тыс. рублей, как и ранее было запланировано», — добавил он (цитата по ТАСС).

Также Силуанов отметил, что денежное чуть более опережающими темпами происходит рост заработной платы сотрудников правоохранительных органов наравне с увеличением инфляции.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что зарплаты бюджетников в Татарстане в 2023 году увеличатся на 10%.