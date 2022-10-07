В Татарстане зарплаты бюджетников с 2023 года повысятся на 10%

В Татарстане зарплаты работников бюджетной сферы с 1 января следующего года повысятся на 10%. Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Оксана Кисапова на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«В структуре расходов предусмотрено повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и стипендий», – рассказала докладчик.

Кисапова отметила, что формирование прогноза консолидированного бюджета Татарстана по расходам ориентировано на реализацию перспективных задач, поставленных Президентом республики Рустамом Миннихановым в послании Госсовету.