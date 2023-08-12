«Силовой экстрим, парусные гонки и бокс»: в Казани отметили День физкультурника

Всероссийский День физкультурника отпраздновали сегодня в казанском экстрим-парке «Урам». Праздник объединил сотни профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни. Соревнования по парусному спорту, турнир по боксу на поясах, состязания по силовому экстриму – это лишь малая часть программы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До официального открытия масштабного спортивного праздника участников и любителей живой музыкой развлекала одна из местных групп. В это же время на одной из площадок стартовали всероссийские соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч».

Сборные играли по правилам уличного баскетбола – по 8 минут или до набора 11 очков в формате 3×3 – в трех возрастных категориях. Ожесточенная борьба развернулась как среди юношеских, так и среди женских команд.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В церемонии открытия праздника принял участие министр спорта Татарстана Владимир Леонов. «Мы как никто заслужили право отмечать этот праздник, поскольку республика является одним из самых спортивных регионов нашей страны. Огромное спасибо тренерам и наставникам, которые благодаря любви к своему делу, дисциплине и труду взращивают спортивные таланты – чемпионов нашей страны», – отметил он.

На сцене экстрим-парка «Урам» по случаю праздника состоялось чествование спортсменов и тренеров республики. Министр спорта Татарстана вручил им заслуженные награды, в том числе медали, звания, дипломы и благодарности.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поздравляю всех тех, для кого спорт не просто работа, а смысл и дело всей жизни. Желаю каждому двигаться дальше, стремиться к новым высотам и победам в соревнованиях. Наши спортсмены – настоящая гордость Татарстана», – сказала заместитель главы исполкома Казани по вопросам социальной сферы Гузель Сагитова.

После церемонии награждения на центральной площадке Дня физкультурника начались спортивные соревнования. Самыми зрелищными оказались состязания по силовому экстриму. Спортсмены толкали 140-килограммовую покрышку, а также поднимали снаряды массой не менее 100 кг.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Помимо Дня физкультурника, сегодня также отмечается Всемирный день молодежи, с которым я хочу поздравить гостей и жителей Казани. Молодежь и спорт – это взаимосвязанные понятия, сегодня молодежь без спорта невозможно представить, равно как и наоборот. Поэтому нам важно, чтобы молодое поколение не только занималось физкультурой, но и любило спорт», – сказал министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

В рамках Дня физкультурника спортсмены померялись силами в таких видах спорта, как уличный баскетбол, бокс, дзюдо, айкидо, силовой экстрим, пляжный волейбол. Нашлось место и фиджитал-спорту, который только набирает популярность в России.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В крытой части парка «Урам» прошла конференция «Казаныш». На встрече руководители физкультурно-спортивных объединений республики, тренеры и спортсмены обсудили, как привлечь молодых специалистов в спортивную индустрию, а также как вырастить из ребенка чемпиона.

Кульминацией Дня физкультурника в экстрим-парке стала церемония награждения победителей спортивных состязаний медалями и ценными подарками.

Ранее Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Днем физкультурника сказал, что в нашей стране уделяется большое внимание развитию физкультурного движения.