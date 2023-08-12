Путин: В России уделяется большое внимание развитию физкультурного движения

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В России уделяется приоритетное внимание развитию массового физкультурного движения. Об этом Президент Владимир Путин сказал в телеграмме по случаю Дня физкультурника, опубликованной на сайте Кремля.

«Этот праздник по праву считается общенародным, — подчеркнул глава государства, — ведь он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — тех, кто профессионально занимается спортом, и, конечно, многочисленных приверженцев здорового, активного образа жизни».

Путин отметил, что по всей стране возводятся тренировочные и оздоровительные комплексы, стадионы, ледовые дворцы, в регионах проводятся масштабные мероприятия, такие как «Кросс нации», «Лыжня России», соревнования школьников «Президентские состязания» и др. Все эти события способствуют популяризации спорта, прежде всего среди молодежи, а также воспитанию новых чемпионов.

Путин выразил особые слова признательности тренерам, наставниками, инструкторам и всем специалистам отрасли, которые в 2023-м отмечают 100-летие создания государственной системы управления в сфере физической культуры и спорта.