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Сильный ветер в Буинском районе повредил четыре автомобиля и кровлю трех зданий
Из-за непогоды в Буинском районе поступило девять сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.
По данным ведомства, в шести случаях произошел порыв проводов возле частных домов. Сильный ветер повредил кровлю отделения почты, частного гаража и сарая. Повреждены четыре автомобиля.
По данным «Сетевой компании», случаев отключения электроснабжения не было. Пострадавших нет.
Ранее мы рассказывали, что власти Буинска уже приступили к устранению непогоды. По словам главы района Раниса Камартдинова, порыв ветра длился не более пары минут, но его последствия – существенны.
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