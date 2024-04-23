news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 23 апреля 2024 20:29

Сильный ветер в Буинском районе повредил четыре автомобиля и кровлю трех зданий

Скопировать ссылку

Из-за непогоды в Буинском районе поступило девять сообщений о повреждении кровли и порыва электрических проводов, передает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По данным ведомства, в шести случаях произошел порыв проводов возле частных домов. Сильный ветер повредил кровлю отделения почты, частного гаража и сарая. Повреждены четыре автомобиля.

По данным «Сетевой компании», случаев отключения электроснабжения не было. Пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали, что власти Буинска уже приступили к устранению непогоды. По словам главы района Раниса Камартдинова, порыв ветра длился не более пары минут, но его последствия – существенны.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2