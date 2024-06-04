Сильный ветер сорвал крышу частного дома в Бавлинском районе

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Сегодня в некоторых районах Татарстана разбушевалась непогода. В селе Васькино Туйралы Бавлинского района РТ сильный ветер сорвал кровлю в частном доме. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На момент происшествия в доме находилась 60-летняя женщина. В результате никто не пострадал.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Кайбицком районе Татарстана сильный ветер сорвал кровлю со школы.