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В Кайбицком районе Татарстана сильный ветер сорвал кровлю со школы
Сильный ветер сорвал двускатную кровлю Федоровской общеобразовательной школы имени Е.Г. Тутаева в Кайбицком районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.
Отмечается, что в здании находятся одновременно школа и детский сад. На момент происшествия в детском саду находились 15 детей, в школе детей не было. К счастью, обошлось без пострадавших.
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