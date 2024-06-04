В Кайбицком районе Татарстана сильный ветер сорвал кровлю со школы

Сильный ветер сорвал двускатную кровлю Федоровской общеобразовательной школы имени Е.Г. Тутаева в Кайбицком районе РТ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Отмечается, что в здании находятся одновременно школа и детский сад. На момент происшествия в детском саду находились 15 детей, в школе детей не было. К счастью, обошлось без пострадавших.