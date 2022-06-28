Сильный ветер накануне повалил несколько деревьев в Татарстане, одно из них упало на авто

Накануне по Татарстану прошла непогода, местами прошли ливни, сильный ветер повалил за день семь деревьев, одно из них упало на автомобиль.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Этот инцидент произошел в Елабуге на улице Землянухина, дерево рухнуло на припаркованную легковушку. На место сразу выехали сотрудники управляющей компании.

Еще три дерева ветер повалил в садовом товариществе «Ветеран» в Боровом Матюшино. Упавшие деревья убрали силами СНТ. Кроме того, ещё по одному случаю с падением деревьев произошло в Казани, на улице Приволжской, в Челнах, на переулке Энергетиков, и в селе Лебедино Алексеевского района.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Все упавшие деревья уже убраны. В результате происшествий никто не пострадал, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее агентство сообщало о том, что в Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за грозы.