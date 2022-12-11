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Ру Тат
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Происшествия
11 декабря 2022  11:24
Павел Климчак

В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за ледяных дождей и гололеда

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Сегодня в течение всего дня и утром 12 декабря в Татарстане ожидаются ледяные дожди и гололедица на дорогах. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности при гололедице. Водителям следует увеличить дистанцию между авто, а также избегать опасных манёвров и резких торможений – снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от дальних поездок.

Пешеходам также нужно быть внимательнее на улице. Дорогу следует переходить только по зебре, убедившись, что все автомобили пропустили вас. На одежду рекомендуется прикрепить световозвращающие элементы.

#штормовое предупреждение
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