Сильный ветер и умеренные дожди ожидаются в Татарстане

Завтра, 15 сентября, в Татарстане сохранится теплая, но достаточно влажная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. По всему региону, включая Казань, пройдут небольшие и умеренные дожди.

Кроме того, прогнозируется юго-восточный и южный ветер от 6 до 11 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 15–17 м/с (в столице Татарстана — не более чем до 15 м/с), предупреждают синоптики.

Ночью температура воздуха по республике составит от 7 до 12 градусов тепла (в Казани — от +9 до +11). Днем воздух прогреется до +13, +18 градусов (в столице — до +14, +16).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по предварительным данным метеорологов на этой неделе к выходным ожидается потепление до +20 градусов.