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Сильный шторм выбросил на мель близ Анапы сухогруз с 21 членом экипажа
Обрушившийся на Кубань шторм выбросил на мель вблизи Анапы сухогруз под флагом Белиза, сообщает Росречморфлот в Telegram-канале.
«Как сообщил капитан судна, на борту находился 21 человек экипажа, граждане Ирландии, Индии и Египта», – указано в публикации.
Отмечается, что сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей накануне около 23.00 и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в час ночи. Сейчас судно находится на мели на ровном километре напротив берега.
По данным ведомства, судно находилось на погрузке ячменя для Египта в порту Тамань, после штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку. В настоящее время морские спасатели совместно с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.
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