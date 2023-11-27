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Руc Тат
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Происшествия 27 ноября 2023 08:05

Сильный шторм выбросил на мель близ Анапы сухогруз с 21 членом экипажа

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Обрушившийся на Кубань шторм выбросил на мель вблизи Анапы сухогруз под флагом Белиза, сообщает Росречморфлот в Telegram-канале.

«Как сообщил капитан судна, на борту находился 21 человек экипажа, граждане Ирландии, Индии и Египта», – указано в публикации.

Отмечается, что сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей накануне около 23.00 и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в час ночи. Сейчас судно находится на мели на ровном километре напротив берега.

По данным ведомства, судно находилось на погрузке ячменя для Египта в порту Тамань, после штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку. В настоящее время морские спасатели совместно с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

Ранее мы сообщали, что в связи с погодными условиями 27 ноября, понедельник, в Республике Крым объявлен выходным днем.

#непогода #Крым
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