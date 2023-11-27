Сильный шторм выбросил на мель близ Анапы сухогруз с 21 членом экипажа

Обрушившийся на Кубань шторм выбросил на мель вблизи Анапы сухогруз под флагом Белиза, сообщает Росречморфлот в Telegram-канале.

« Как сообщил капитан судна, на борту находился 21 человек экипажа, граждане Ирландии, Индии и Египта», – указано в публикации.

Отмечается, что с ильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей накануне около 23.00 и оно дрейфовало в сторону берега, пока не оказалось на мели в час ночи. Сейчас судно находится на мели на ровном километре напротив берега.

По данным ведомства, с удно находилось на погрузке ячменя для Египта в порту Тамань, после штормового предупреждения оно перешло на якорную стоянку. В настоящее время м орские спасатели совместно с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.