Сила случившегося в Турции землетрясения сравнима со взрывом 500 атомных бомб

Землетрясение на юго-востоке Турции с точки зрения последствий сопоставимо со взрывом 500 ядерных бомб, заявил глава департамента по минимизации рисков Управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар. С учетом двух мощных подземных толчков, район трясло на протяжении примерно двух минут.

«Мы столкнулись с катастрофой, намного превосходящей то, что мы предполагали. Мы анализируем два землетрясения, произошедшие 6 февраля. Продолжительность первого землетрясения составила 65 секунд, имело разрушительный эффект. Второе землетрясение оказывало разрушительное воздействие в течение 45 секунд», — сказал он (цитата по РИА Новости).

Напомним, по последним данным, в результате двух мощных землетрясений магнитудой до 7,8 на юго-востоке Турции погибли 20 тыс. 937 человек, ранены 80 тыс. 88 человек. Работа по разбору завалов и спасению людей продолжается до сих пор.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.