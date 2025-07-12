Сила семьи: в Челнах боец СВО приехал на выписку сына и жены в роддом

Цифра девять стала по-настоящему символичной для этой семьи: 9 июля исполнилось 9 лет с момента знакомства супругов, а 9 июля 2025 года у них родился сын Иван. В Челнах в торжественной обстановке состоялась выписка жены и новорожденного малыша военнослужащего с позывным Восток. Молодому отцу повезло: он находился в краткосрочном отпуске и смог лично встретить самых дорогих людей.

Семейный праздник получился по-настоящему светлым и трогательным. Каждую молодую маму встречали с аплодисментами и улыбками. Не стала исключением и супруга военнослужащего Татьяна. Для нее было особенно важно, чтобы муж успел к моменту выписки.

«Я очень счастлива, что так получилось. Это было очень непросто – добиться, чтобы его отпустили. Он приехал, и это было для меня главным. Эмоции переполняют, я волнуюсь», – призналась Татьяна.

В этот день волновался и сам отец. Он не скрывал чувств: рождение сына стало исполнением давней мечты.

«Сегодня для меня самый трогательный день. Долгожданный сын! Дома у нас уже две девочки-красавицы. А теперь появился и сын – продолжение рода. Очень волнуюсь… Сутки не спал», – признался военнослужащий с позывным Восток.

Новорожденного назвали Иваном. Его встречали родные и близкие, а старшая сестра, 7-летняя Софья, с нетерпением ждала братика:

«Я очень ждала братишку. Буду маме помогать: следить за ним, играть, ухаживать», – рассказала девочка.

Волнения и радость разделила и бабушка – мама Татьяны Надежда.

«Мы так переживали, приедет или нет. Не ожидали, но, видно, справедливость есть – его отпустили. Очень благодарны за это. Такой важный день для нашей семьи».

На торжественной выписке присутствовали и близкие подруги Татьяны. Они пришли поздравить ее с пополнением в семье.

«Мы с Таней дружим с первого класса. Я всегда ее поддерживаю и в такой день просто не могла не прийти. Желаю им счастья и любви», – сказала Екатерина.

«С пятого класса дружим. Эмоции переполняют! Таня – огромная умничка, смелая. Просто молодец», – добавила Юлия.

Поздравить семью пришел и мэр Челнов Наиль Магдеев. Он вручил молодым родителям подарки от города, комплект необходимых вещей для малыша и конверт с выплатой в 100 тысяч рублей.

«Алла бирса, вернется с Победой. Мы в это верим, мы на это надеемся. Такие мужчины – гордость страны, республики и нашего города. Об этом нужно говорить открыто и честно», – отметил Наиль Магдеев.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Восток находится на передовой с 2022 года, с момента частичной мобилизации. До этого он прошел службу в горячих точках – участвовал в контртеррористических операциях в Чечне, в грузино-осетинском конфликте.

«Он профессиональный военный. На следующий день после указа о мобилизации он пришел ко мне в кабинет и сообщил, что идет служить. Мы обнялись. Запомню этот день на всю жизнь. Никакой паники, только уверенность, мужество, готовность защищать страну», – вспоминает Павел Бабаев, заместитель гендиректора АО «Челны-Хлеб», где работал военнослужащий.

Скоро он снова вернется к своим боевым товарищам. А дома его будут ждать. Помогать Татьяне в уходе за малышом будут родители. Бабушка даже уволилась с работы, чтобы все свое время посвятить дочери и внуку.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.