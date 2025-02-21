Сила духа и память о герое: в Челнах исполнили мечту 6-летнего Ильнара

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах исполнилась мечта маленького Ильнара, сына погибшего военнослужащего. Он хотел передать привет бойцам через телеканал, и местная съемочная группа решила устроить ему настоящий сюрприз.

Вместе с журналистами к нему приехал гость, которого он не ждал – настоящий военнослужащий с позывным Артист. Сейчас он в отпуске, но узнав историю Ильнара, не смог остаться в стороне и решил поддержать мальчика.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Вот нас встречает настоящий солдат. И мы привели в гости настоящего солдата», – с этими словами боец вручил ребенку подарки – военные игрушки: солдатиков и небольшой «КАМАЗ».

«Пусть лучше война всегда будет только такой – игрушечной», – сказал Артист.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Но самым трогательным моментом стало общение Ильнара и военнослужащего. Ребенок, чей отец отдал жизнь за Родину, искренне и по-взрослому сказал: «Я хочу передать привет нашим солдатам и поздравить их с Днем Защитника Отечества. Мой папа погиб, защищая нашу страну. Я помню и горжусь им. Я знаю, что Россия победит. И хочу, чтобы над нами был мир, потому что война никому не нужна».

От этих слов на глазах закаленного бойца появились слезы. Ильнар заметил это и крепко обнял его, словно чувствуя родственную связь. Позже они вместе играли, раскладывая на полу подаренные игрушки.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Есть замечательная пословица: «Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей». Мы узнали, что в городе есть семья, где растет сын погибшего героя, и решили навестить их, вручить подарок, пообщаться», — рассказала волонтер Светлана Гурлева.

Военнослужащий Артист также поделился, как их встречают дети в новых регионах России: «Когда проезжаешь по улицам, дети с радостью машут нам, а на глазах у них – слезы. Это очень тяжело видеть. Никто в мире не должен проходить через войну».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Мама Ильнара, Елена, призналась, что ее сын с раннего детства живет военной темой.

«Каждый день – детская войнушка, отцовская фуражка, игрушечный автомат. Он не пропускает военные новости, переживает и ждет, когда все закончится. Недавно загорелся желанием собрать посылку бойцам, написать письмо. Благодаря вашему телеканалу мечта моего сына сбылась», – поделилась женщина.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Теперь у Ильнара есть новая цель – вместе с мамой отправить посылку и письмо бойцам того самого полка, в котором служил его отец. Ведь память о героях жива, пока о них помнят и чтят их подвиг.