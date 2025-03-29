Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина игнорирует реальное положение дел на фронте, где линия боевых действий смещается на запад, а не на восток. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Сийярто, Киев и Брюссель продолжают настаивать на военном решении, не делая выводов из последних трех лет. «Опыт показывает, что линия фронта движется в сторону Украины, несмотря на колоссальную финансовую и военную поддержку со стороны Запада», – отметил глава венгерского МИД..

Министр подчеркнул, что, несмотря на сотни миллиардов евро и значительные поставки оружия, ситуация на поле боя складывается в пользу России. Однако лидеры ЕС продолжают убеждать Украину в возможности победы над ядерной державой, что, по его мнению, нереалистично.

Сийярто также напомнил о неудачном визите Владимира Зеленского в Вашингтон, где украинский лидер, по его словам, столкнулся с жесткой позицией американской стороны. «Реальность неизбежно сыграет ключевую роль в будущих переговорах», – заключил Сийярто.

Ранее «Татар-информ» писал о том, что договоренности между Россией и США, по мнению Сийярто, станут ключевым фактором в урегулировании конфликта на Украине и будут приняты всеми заинтересованными сторонами, включая Киев.