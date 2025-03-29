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Политика 29 марта 2025 17:40

Сийярто: Договоренности РФ и США станут ключевыми для урегулирования конфликта на Украине

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Договоренности между Россией и США станут ключевым фактором в урегулировании конфликта на Украине и будут приняты всеми заинтересованными сторонами, включая Киев. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто.

По словам Сийярто, хотя США ведут параллельные переговоры с Украиной, именно соглашения между Россией и Америкой окажут решающее влияние на ситуацию. Министр отметил, что другие страны, включая Евросоюз, будут вынуждены принять эти договоренности, поскольку никто не сможет им противостоять.

Он также подчеркнул, что Брюссель отстранен от переговорного процесса, так как его лидеры продолжают поддерживать эскалацию конфликта. «Те, кто выступает за войну, не могут участвовать в переговорах о мире», – заявил Сийярто.

#Россия и США #переговоры #Украина
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