Переговоры по Афганистану в Казани: «Запад должен взять на себя восстановление страны»

Казанская Ратуша сегодня стала площадкой мировой политики – здесь обсуждалась судьба Афганистана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Москва уступила встречу по Афганистану Казани

Заседания московского формата начали проводить еще в 2017 году. В первой встрече участвовали 11 стран, включая афганскую сторону. Последняя прошла в ноябре 2022 года. Что интересно, без самих афганцев.

В этом году столица уступила Казани место встречи. Объективно для этого был ряд факторов. Очевидно, свою роль сыграл дипломатический вес, который набрал Раис РТ Рустам Минниханов за рубежом. И то, что в исламских странах республика позиционируется как мусульманский центр России.

Рустам Минниханов в приветствии сообщил, что по поручению Президента России Владимира Путина возглавляет Группу стратегического видения «Россия – Исламский мир». «Татарстану удается не просто оставаться узнаваемым в исламском мире, но и активно расширять экономическое и гуманитарное сотрудничество с партнерами из мусульманских государств», – заявил руководитель республики.

Рустам Минниханов: «Татарстану удается не просто оставаться узнаваемым в исламском мире, но и активно расширять экономическое и гуманитарное сотрудничество» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один аргумент – в Афганистане уже работают татарстанские компании и общественные организации. Более того, в июле при поддержке казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, который регулярно оказывает гуманитарное содействие местному населению, был открыт деловой центр в Кабуле.

Эксперты считают, что центр станет окном для выхода на рынок Афганистана бизнеса из России. Интерес представляют недра страны – кладезь полезных ископаемых, а также участие в инфраструктурных проектах, в том числе по созданию железных дорог, заводов по переработке нефти и газа, развитию энергетики и так далее. Более того, у казанского фонда большой и позитивный опыт по ведению переговоров – его представители умеют договариваться с различными племенными этническими группами в Афганистане.

США должны признать ответственность за ситуацию в Афганистане

Афганцы приезжали в Казань только в этом году дважды. Причем на высоком уровне – члены правительства участвовали в международном форуме министров образования и экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum». Сегодня делегацию возглавил и. о. главы МИД во временном правительстве Амир Хан Муттаки.

Когда-то в московском формате принимали и США. Но в 2021 году, после того как их войска ретировались из страны, Америка отказалась от участия в переговорах. Но влиять Запад на ситуацию, конечно же, хочет.

Сегодня делегацию возглавил и. о. главы МИД во временном правительстве Амир Хан Муттаки (слева) Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Глава МИД России Сергей Лавров заметил, что попытки вмешаться в дела региона «извне» активизировались. Он выразил по этому поводу беспокойство.

«Полноценное объединение усилий стран региона с государствами – членами блока НАТО возможно только при условии, что последние в полной мере признают всю ответственность за печальные итоги своего 20-летнего военного присутствия в Афганистане, окончившегося полным фиаско. Страны Запада, нанесшие афганскому народу невосполнимый урон, должны взять на себя основное бремя постконфликтного восстановления страны», – заявил Лавров.

Он считает, что блокирование Вашингтоном афганских банковских авуаров (активов) из-за санкций контрпродуктивно и лишь осложняет жизнь простым афганцам.

«При любых обстоятельствах считаем неприемлемым возвращение военной инфраструктуры США и НАТО на территорию Афганистана и соседних с ним государств, какими бы предлогами оно ни обосновывалось», – подчеркнул Лавров.

И предупредил – Россия будет в этом вопросе проявлять особую бдительность, а также призвал к этому и всех партнеров по московскому формату.

Амир Хан Муттаки заявил, что инклюзивное правительство Афганистана доказало свою неэффективность и нужно поддержать действующий Кабмин Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пришло время развивать экономику и туризм

Ожидалось, что основной темой переговоров будет формирование инклюзивного правительства Афганистана, чтобы в нем были представлены различные афганские этноконфессиональные группы – не только пуштуны, но и хазарейцы, узбеки, таджики. То есть в Кабмине должен быть отражен весь спектр афганского общества, а не только одно религиозно-политическое движение «Талибан»*, которое два года назад встало у власти.

Однако Амир Хан Муттаки заявил, что инклюзивное правительство Афганистана доказало свою неэффективность и нужно поддержать действующий Кабмин.

«За последние 45 лет ни одна иностранная версия управления Афганистаном, включая инклюзивное правительство, не решила проблемы страны. Мы не даем рекомендации по госуправлению другим странам и надеемся, что и другие, особенно наши соседи, воздержатся от предложения модели управления Афганистану. А вместо этого сосредоточатся на интеграции Исламского эмирата Афганистан во все сферы для развития сотрудничества», – сразу же заявил Муттаки.

Присутствие ранее Запада на территории страны он назвал не чем иным, как оккупацией. Сейчас, когда Афганистан от нее освободился и, по словам Муттаки, восстановлена безопасность, нужно начать заниматься экономикой.

Он подчеркнул, что у Афганистана мощный потенциал в сфере торговли и инвестиций, созданы благоприятные условия для развития торговли через транспортный коридор «Север – Юг».

Представитель МИД подтвердил также намерение вместе с соседними государствами ловить «контрабандистов и других деструктивных личностей» и свести к нулю выращивание и оборот наркотиков.

Муттаки заверил, что сейчас в страну приезжают не только дипломаты, сотрудники гуманитарных организаций, журналисты, но и туристы и все они свободно перемещаются по стране.

«Мы еще раз заявляем – любая страна, обеспокоенная угрозами безопасности и наркоторговли, исходящими из Афганистана, должна направить делегацию, чтобы все внимательно изучить и понять правду», – убеждал и. о. министра иностранных дел.

Приезжайте – убедитесь сами, таким образом говорил глава афганской делегации.

В открытой части заседания говорили о гуманитарной помощи населению, заявляли о необходимости повышения безопасности и борьбе с наркотрафиком Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Власти Афганистана готовы признавать только после создания инклюзивного Кабмина

В открытой части заседания свое мнение высказали представители России, Китая, Ирана, Пакистана, Индии, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Турции.

И даже после заявления Амира Хана Муттаки все они настаивали на создании инклюзивного правительства Афганистана – только так другие страны готовы признать действующую власть.

Также говорили о гуманитарной помощи населению, заявляли о необходимости повышения безопасности и борьбе с наркотрафиком.

В частности, спецпредставитель Президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заметил, что в прошлом году афганские власти запретили выращивать опиаты, в этом – культивацию каннабиса.

Замир Кабулов: «Борьбу с наркотиками в Афганистане необходимо продолжать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Судя по оценкам экспертов, это начинает давать положительный результат в части сокращения наркопосевов. С другой стороны, фиксируется тревожная тенденция в сфере производства синтетических наркотиков. Поэтому борьбу с наркотиками в Афганистане необходимо продолжать», – считает дипломат.

Заместитель руководителя группы МИД Саудовской Аравии по вопросам Афганистана принц Джалуви Бен Турки Аль Сауд обратил внимание на необходимость уважения прав человека, включая права женщин на образование и работу.

Принц Джалуви Бен Турки Аль Сауд обратил внимание на необходимость уважения прав человека, включая права женщин на образование и работу Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

До афганцев донесли единую позицию, а жизнь доубедит

После участники московского формата обсуждали ситуацию за закрытыми дверями, а итоги переговоров подвел журналистам Кабулов.

Он заметил, что большинство стран региона показали единую позицию по афганскому вопросу. «Афганские партнеры, приехавшие в Казань, увидели, что большинство стран говорит с одной позиции, одним голосом», – заявил дипломат.

В то же время он заметил ­– афганцев слышат. И этим позиция России и региональных партнеров отличается от коллективного Запада, которой действует только через силу и принуждение.

По словам спецпредставителя Президента РФ, влияние США на Афганистан заключается в том, что они украли 7 млрд афганских авуаров и манипулируют этим. «Официально это называется “заморозили”. И таким образом осуществляют свое влияние», – заметил он.

Россия же исповедует другую философию отношений. «Она подразумевает терпеливое разъяснение, аргументацию. И дальше мы уповаем на жизнь, которая доубедит афганских партнеров в том, что им надо улучшать систему госуправления и больше думать о своем народе», – уточнил он.

Замир Кабулов: «В этот раз хотели бы, чтобы было инклюзивное широкопредставительное правительство, которое больше всего думает об афганском народе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Дипломат пояснил, что требование об инклюзивности исходит из соображения того, что любая другая структура недолговечна. Причем до смены власти в Афганистане этой «включенности» различных народов в управлением государством тоже не наблюдалось. И правительство было по сути «американской марионеткой».

«Поэтому в этот раз (все участники московского формата, – прим. Т-и) хотели бы, чтобы было инклюзивное широкопредставительное правительство, которое больше всего думает об афганском народе», – сообщил Кабулов.

По итогам переговоров приняли «казанскую декларацию», которую МИД обещал выложить на сайте позже.

Кабулов сказал, что если от руководства Татарстана поступит предложение и дальше проводить заседания московского формата в Казани, МИД его, возможно, примет. «Тем более что это понравилось не только россиянам, но и всем гостям», – сказал он.

* Запрещенная в России террористическая организация