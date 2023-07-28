Окно в Афган: Казанский фонд открыл деловой центр в Кабуле для бизнеса из России

Недра Афганистана – это кладезь полезных ископаемых, которые пока не добываются (на фото – долина реки Пяндж, месторождение россыпного золота Самти. Запасы более 30 тонн)

Экономика Афганистана взяла курс на индустриализацию

После вывода войск США из Афганистана и последовавшей смены власти в 2021 году экономика страны только начинает развиваться. Эксперты и политологи высказывают совершенно противоположные мнения о том, насколько могут быть перспективны долгосрочные финансовые вложения в эту страну.

Вместе с тем недра Афганистана – это кладезь полезных ископаемых, которые из-за постоянных войн пока не добываются. А между тем здесь самые большие в Евразии запасы меди и железа, невероятные запасы урана. Кроме того, в Афганистане есть нефть, газ, уголь, золото, бериллий, сера, литий, драгоценные камни и многое другое.

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До недавнего времени основой экономики Афганистана было сельское хозяйство. Местные власти не давали разрабатывать месторождения, в том числе и присутствующим там американцам. Как считали афганцы – Всевышний запрещает вмешиваться в природу.

Однако только 11,8% всей территории Афганистана пригодны для пашни, а 58,1% — для хозяйствования в целом. Парадоксально, но факт: страна, не наделенная природой пахотными землями, около 26% своего ВВП обеспечивала за счет сельхозпродукции. В АПК было занято 43% населения, то есть почти каждый второй.

Но времена меняются. С приходом к власти нового правительства государственные активы были заморожены. Руководство страны было вынуждено искать новые финансовые источники. Во главу угла стали ставить крупные инфраструктурные проекты, в том числе и по добыче полезных ископаемых.

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Инвестиции рассматривают китайские, иранские, турецкие бизнесмены

Для развития экономики понадобились рабочие руки. Отчасти нашли выход в том, чтобы постараться вернуть к нормальной жизни наркозависимых людей. Наркотики – это большая проблема Афганистана, и с ней рано или поздно нужно было бороться. При американцах, по разным данным, производилось до 90% мирового объема наркотических средств.

Первым делом новое руководство страны законодательно ввело смертную казнь за выращивание и производство наркотиков, а на многих маковых полях стали выращивать пшеницу, хлопок и сажать фруктовые деревья. Правительство открыло медицинские центры лечения, а также центр технической и профессиональной подготовки для бывших наркозависимых. Люди лечатся. И в перспективе такой подход может дать около 2 миллионов рабочих.

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Со временем такая политика начала приносить свои плоды. Министерство общественных работ Афганистана в своем отчете указало, что за последний год были реализованы 125 проектов общей стоимостью $4,8 млн. Обеспечено работой дополнительно 10 тыс. человек.

Открылось прямое железнодорожное сообщение из Афганистана в Иран: Герат – Хаф. На полную мощность заработала кандагарская ГЭС «Каджаки».

Кроме этого, начала развиваться и туристическая отрасль. За последний год Афганистан посетили около 6 тыс. иностранных туристов. Больше всего их интересуют бамианские озера Банди-Амир, Арьюб-Зазай в Пактии, Пули-Сайяд и Нуристан.

Китайские, иранские, турецкие бизнесмены уже рассматривают условия для инвестиций в инфраструктурные проекты. Казахстан проявляет интерес к афганской энергетике. На деловых встречах правительства Афганистана подробно обсуждаются условия добычи и создание нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также заводов по производству цемента и сплавов.

Экономика понемногу оживает. Но есть определенные правила и регламенты работы в данном регионе.

Российский деловой центр в Кабуле

Бизнес-центр упростит работу предпринимателям

Для российских компаний деловой центр в Кабуле, открытый Казанским благотворительным фондом, может стать форпостом в Афганистане. На этой площадке смогут работать не только российские компании. Уже прислали заявки на регистрацию представительств компании из Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана. А это, несомненно, консолидирует деловые отношения этих стран с Россией.

Мнение о том, что российский деловой центр может поспособствовать объединению интересов российского частного бизнеса с компаниями других стран для работы в Афганистане, разделяет и генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин. Он считает, что создание бизнес-центра упростит работу предпринимателям, а также предоставит юридическое сопровождение сделок, услуги профессиональных переводчиков и охраны.

«Я бы не сказал, что в Афганистане ухудшается экономическая ситуация, – напротив, по всем признакам улучшается. Страна много лет жила в военном положении. Развал экономики страны, огромное количество оружия на руках населения и вопрос: чем займется безработное население с оружием на руках? Сейчас этого нет. В стране введен запрет на хранение и свободный доступ к оружию, необходимо иметь специальное разрешение от МВД Афганистана. Строятся дороги, ремонтируются социальные объекты. Активно возобновили работу зарубежные неправительственные фонды в сфере торгово-экономического сотрудничества. В их числе активно работает и наш фонд», – сказал Хабибуллин.

Рустам Хабибуллин: Я бы не сказал, что в Афганистане ухудшается экономическая ситуация, – напротив, по всем признакам улучшается»

Российские компании интересуют проекты в энергетике, фармацевтике и логистике

По его словам, бизнес Турции, Китая, Ирана уже активно занимается инвестированием.

«Что касается России, у нас на выходе крупные инвестиционные проекты по энергетике – производство электроэнергии, добыча и переработка нефти; фармацевтике – выпуск медикаментов; логистике – организация грузовых терминалов в афганских аэропортах для российских грузов», – заявил директор фонда.

Возможна реализация проекта создания транспортного коридора Татарстан – Туркменистан – Афганистан. «Также на днях наши логистические компании вышли с предложением по созданию пула бизнесменов из России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Индии для инвестирования в проект Трансафганской железной дороги», – сообщил Хабибуллин.

Но есть, конечно, определенные сложности с реализацией проектов. Предыдущее правительство Афганистана уничтожило проектировочные документы. При строительстве электростанции специалисты столкнулись с отсутствием данных по загрузке линии высоковольтных электропередач, приходится проводить замеры собственными силами.

Цель создания Российского делового центра – объединить интересы частного бизнеса из РФ для работы в Афганистане и упростить их работу

Самые активные – татарстанские компании

Хабибуллин отметил, что цель создания Российского делового центра – объединить интересы частного бизнеса из РФ для работы в Афганистане и упростить их работу.

«Мы организовали круглосуточный кол-центр по поддержке наших бизнесменов, курсы повышения квалификации местным переводчикам, причем обучаем как местных мужчин, так и женщин. Помогаем в проведении денежных переводов через местные и зарубежные банки. Отмечу, что наши банки-партнеры работают с нашими клиентами по минимальной комиссии, в большинстве проводок и без комиссии. Есть банковские программы, которые позволяют принимать в счет оплаты валюту обеих стран – афгани и рубли. Также у нас есть свои представительства в приграничных странах с Афганистаном, которые помогают с транзитом наших грузов через эти страны», – рассказал руководитель фонда.

По его словам, со стороны российского бизнеса очень много запросов по работе на площадке делового центра.

«На сегодня к нам поступило 12 заявок на открытие представительства российских крупных частных компаний в Кабуле. Самые активные из российских предпринимателей – татарстанские компании. Татарстан очень заинтересован в развитии сотрудничества с Афганистаном в совершенно различных сферах», – высказал свою точку зрения Рустам Хабибуллин.

«Молодежь из числа татар в Афганистане хочет развивать свою страну»

Российский деловой центр может стать местом, которое сможет объединить интересы различных наций, считает глава Совета татар Афганистана Забихуло Надери Татар.

Забихуло Надери Татар: «Российский деловой центр – место, где сплетены интересы всех наций в Афганистане»

«Успех страны основан на умении создавать рабочие места для населения. Молодежь из числа татар в Афганистане хочет развивать свою страну, и они активно учатся, осваивая различные специальности в зарубежных вузах. В этом году много нашей молодежи поступило на бюджетной основе в вузы Узбекистана и Казахстана. И мы выражаем признательность властям этих республик за поддержку. Надеемся, что и Татарстан организует подобные учебные программы для татар Афганистана», – сказал он.

Глава совета отметил, что многие российские компании благодаря деятельности татарстанского фонда в Афганистане открывают свои представительства, начинают инвестировать в проекты энергетики, добычи полезных ископаемых, IT и металлургии.

«Все это дает нам надежду на скорейшее развитие нашей экономики. Российский деловой центр – место, где сплетены интересы всех наций в Афганистане. Специалисты центра выставляют на площадки разных интернет-магазинов ручную эксклюзивную продукцию местных ремесленников. И сейчас многие ценители искусства на Западе и в Америке узнали, что в мире есть нация – татары со своей неповторимой культурой», – отметил Забихуло Надери Татар.

Фотографии предоставлены Казанским благотворительным фондом