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Окно в Афган: Казанский фонд открыл деловой центр в Кабуле для бизнеса из России
Российский деловой центр под эгидой казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман открылся в Кабуле. Уже около 12 компаний хотят использовать эту площадку для организации в Афганистане своего бизнеса. По мнению экспертов, Татарстан с появлением делового центра в Кабуле становится форпостом России в исламской республике.
Экономика Афганистана взяла курс на индустриализацию
После вывода войск США из Афганистана и последовавшей смены власти в 2021 году экономика страны только начинает развиваться. Эксперты и политологи высказывают совершенно противоположные мнения о том, насколько могут быть перспективны долгосрочные финансовые вложения в эту страну.
Вместе с тем недра Афганистана – это кладезь полезных ископаемых, которые из-за постоянных войн пока не добываются. А между тем здесь самые большие в Евразии запасы меди и железа, невероятные запасы урана. Кроме того, в Афганистане есть нефть, газ, уголь, золото, бериллий, сера, литий, драгоценные камни и многое другое.
До недавнего времени основой экономики Афганистана было сельское хозяйство. Местные власти не давали разрабатывать месторождения, в том числе и присутствующим там американцам. Как считали афганцы – Всевышний запрещает вмешиваться в природу.
Однако только 11,8% всей территории Афганистана пригодны для пашни, а 58,1% — для хозяйствования в целом. Парадоксально, но факт: страна, не наделенная природой пахотными землями, около 26% своего ВВП обеспечивала за счет сельхозпродукции. В АПК было занято 43% населения, то есть почти каждый второй.
Но времена меняются. С приходом к власти нового правительства государственные активы были заморожены. Руководство страны было вынуждено искать новые финансовые источники. Во главу угла стали ставить крупные инфраструктурные проекты, в том числе и по добыче полезных ископаемых.
Инвестиции рассматривают китайские, иранские, турецкие бизнесмены
Для развития экономики понадобились рабочие руки. Отчасти нашли выход в том, чтобы постараться вернуть к нормальной жизни наркозависимых людей. Наркотики – это большая проблема Афганистана, и с ней рано или поздно нужно было бороться. При американцах, по разным данным, производилось до 90% мирового объема наркотических средств.
Первым делом новое руководство страны законодательно ввело смертную казнь за выращивание и производство наркотиков, а на многих маковых полях стали выращивать пшеницу, хлопок и сажать фруктовые деревья. Правительство открыло медицинские центры лечения, а также центр технической и профессиональной подготовки для бывших наркозависимых. Люди лечатся. И в перспективе такой подход может дать около 2 миллионов рабочих.
Со временем такая политика начала приносить свои плоды. Министерство общественных работ Афганистана в своем отчете указало, что за последний год были реализованы 125 проектов общей стоимостью $4,8 млн. Обеспечено работой дополнительно 10 тыс. человек.
Открылось прямое железнодорожное сообщение из Афганистана в Иран: Герат – Хаф. На полную мощность заработала кандагарская ГЭС «Каджаки».
Кроме этого, начала развиваться и туристическая отрасль. За последний год Афганистан посетили около 6 тыс. иностранных туристов. Больше всего их интересуют бамианские озера Банди-Амир, Арьюб-Зазай в Пактии, Пули-Сайяд и Нуристан.
Китайские, иранские, турецкие бизнесмены уже рассматривают условия для инвестиций в инфраструктурные проекты. Казахстан проявляет интерес к афганской энергетике. На деловых встречах правительства Афганистана подробно обсуждаются условия добычи и создание нефте- и газоперерабатывающих заводов, а также заводов по производству цемента и сплавов.
Экономика понемногу оживает. Но есть определенные правила и регламенты работы в данном регионе.
Бизнес-центр упростит работу предпринимателям
Для российских компаний деловой центр в Кабуле, открытый Казанским благотворительным фондом, может стать форпостом в Афганистане. На этой площадке смогут работать не только российские компании. Уже прислали заявки на регистрацию представительств компании из Узбекистана, Казахстана, Туркмении, Киргизии и Таджикистана. А это, несомненно, консолидирует деловые отношения этих стран с Россией.
Мнение о том, что российский деловой центр может поспособствовать объединению интересов российского частного бизнеса с компаниями других стран для работы в Афганистане, разделяет и генеральный директор Благотворительного патриотического фонда мусульман Рустам Хабибуллин. Он считает, что создание бизнес-центра упростит работу предпринимателям, а также предоставит юридическое сопровождение сделок, услуги профессиональных переводчиков и охраны.
«Я бы не сказал, что в Афганистане ухудшается экономическая ситуация, – напротив, по всем признакам улучшается. Страна много лет жила в военном положении. Развал экономики страны, огромное количество оружия на руках населения и вопрос: чем займется безработное население с оружием на руках? Сейчас этого нет. В стране введен запрет на хранение и свободный доступ к оружию, необходимо иметь специальное разрешение от МВД Афганистана. Строятся дороги, ремонтируются социальные объекты. Активно возобновили работу зарубежные неправительственные фонды в сфере торгово-экономического сотрудничества. В их числе активно работает и наш фонд», – сказал Хабибуллин.
Российские компании интересуют проекты в энергетике, фармацевтике и логистике
По его словам, бизнес Турции, Китая, Ирана уже активно занимается инвестированием.
«Что касается России, у нас на выходе крупные инвестиционные проекты по энергетике – производство электроэнергии, добыча и переработка нефти; фармацевтике – выпуск медикаментов; логистике – организация грузовых терминалов в афганских аэропортах для российских грузов», – заявил директор фонда.
Возможна реализация проекта создания транспортного коридора Татарстан – Туркменистан – Афганистан. «Также на днях наши логистические компании вышли с предложением по созданию пула бизнесменов из России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Пакистана и Индии для инвестирования в проект Трансафганской железной дороги», – сообщил Хабибуллин.
Но есть, конечно, определенные сложности с реализацией проектов. Предыдущее правительство Афганистана уничтожило проектировочные документы. При строительстве электростанции специалисты столкнулись с отсутствием данных по загрузке линии высоковольтных электропередач, приходится проводить замеры собственными силами.
Самые активные – татарстанские компании
Хабибуллин отметил, что цель создания Российского делового центра – объединить интересы частного бизнеса из РФ для работы в Афганистане и упростить их работу.
«Мы организовали круглосуточный кол-центр по поддержке наших бизнесменов, курсы повышения квалификации местным переводчикам, причем обучаем как местных мужчин, так и женщин. Помогаем в проведении денежных переводов через местные и зарубежные банки. Отмечу, что наши банки-партнеры работают с нашими клиентами по минимальной комиссии, в большинстве проводок и без комиссии. Есть банковские программы, которые позволяют принимать в счет оплаты валюту обеих стран – афгани и рубли. Также у нас есть свои представительства в приграничных странах с Афганистаном, которые помогают с транзитом наших грузов через эти страны», – рассказал руководитель фонда.
По его словам, со стороны российского бизнеса очень много запросов по работе на площадке делового центра.
«На сегодня к нам поступило 12 заявок на открытие представительства российских крупных частных компаний в Кабуле. Самые активные из российских предпринимателей – татарстанские компании. Татарстан очень заинтересован в развитии сотрудничества с Афганистаном в совершенно различных сферах», – высказал свою точку зрения Рустам Хабибуллин.
«Молодежь из числа татар в Афганистане хочет развивать свою страну»
Российский деловой центр может стать местом, которое сможет объединить интересы различных наций, считает глава Совета татар Афганистана Забихуло Надери Татар.
«Успех страны основан на умении создавать рабочие места для населения. Молодежь из числа татар в Афганистане хочет развивать свою страну, и они активно учатся, осваивая различные специальности в зарубежных вузах. В этом году много нашей молодежи поступило на бюджетной основе в вузы Узбекистана и Казахстана. И мы выражаем признательность властям этих республик за поддержку. Надеемся, что и Татарстан организует подобные учебные программы для татар Афганистана», – сказал он.
Глава совета отметил, что многие российские компании благодаря деятельности татарстанского фонда в Афганистане открывают свои представительства, начинают инвестировать в проекты энергетики, добычи полезных ископаемых, IT и металлургии.
«Все это дает нам надежду на скорейшее развитие нашей экономики. Российский деловой центр – место, где сплетены интересы всех наций в Афганистане. Специалисты центра выставляют на площадки разных интернет-магазинов ручную эксклюзивную продукцию местных ремесленников. И сейчас многие ценители искусства на Западе и в Америке узнали, что в мире есть нация – татары со своей неповторимой культурой», – отметил Забихуло Надери Татар.
Фотографии предоставлены Казанским благотворительным фондом
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