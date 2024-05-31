Сигал присоединился к татарстанскому отделению комитета поддержки Путина

Знаменитый актер, мастер боевых искусств и специальный представитель МИД России по гуманитарным связям между РФ и США Стивен Сигал присоединился к Татарстанскому отделению Всероссийского комитета поддержки Владимира Путина.

«Председатель Татарстанского отделения ВКПП Артур Ринатович Сабирьянов вручил Стивену Сигалу удостоверение участника, памятную медаль в честь 45-летия каратэ и памятные национальные сувениры от Республики Татарстан», — передает пресс-служба комитета.

Фото: пресс-служба Всероссийского комитета поддержки Путина

Артур Сабирьянов подчеркнул, что присоединение такой выдающейся личности подтверждает международное признание значимости деятельности ВКПП и его миссии в обществе.

Стивен Сигал поблагодарил за теплый прием и подчеркнул свое стремление к укреплению культурных и общественных связей между Россией и мировым сообществом. Он выразил готовность участвовать в жизни комитета и способствовать реализации его проектов.

Церемония вручения удостоверения прошла в Москве. Напомним, татарстанское отделение было торжественно открыто в Казани 6 марта 2024 года.

В завершение встречи Стивена Сигала пригласили в Казань — на церемонию вручения Международной премии в области боевых искусств Fighting People Awards, которая пройдет осенью.

Видео: пресс-служба Всероссийского комитета поддержки Путина