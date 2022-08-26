Siemens Energy объяснила заявление Канады о передаче шести турбин Германии

Ситуация с необходимыми для работы трубопровода «Северный поток» турбинами, которые после ремонта в Канаде из-за санкций против России не были возвращены ПАО «Газпром», никак не изменилась. Заявление канадских властей о передаче Германии шести турбин было лишь подтверждением июльского разрешения. Об этом сообщили в компании Siemens Energy, передает РИА Новости.

«Объявление канадского министра иностранных дел является подтверждением выданного в порядке исключения разрешения, предоставленного Правительством Канады в июле на транспортировку в целом шести турбин для газопровода „Северный поток“ в Германию. Одна из турбин находится в [немецком городе] Мюльхайме уже несколько недель», — пояснили в корпорации.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Жоли рассказала о готовности вернуть «Газпрому» пять оставшихся отремонтированных турбин «Северного потока».

«Канада не хочет каким-либо образом предоставлять оправдание действиям [Президента РФ Владимира] Путина, чтобы он продолжал превращать в оружие поставки энергии в Европу», — приводил слова дипломата телеканал CBC.

Позднее в «Газпроме» заявили, что ни одна из турбин компрессорной станции «Портовая» трубопровода «Северный поток» сейчас не находится на ремонте в Канаде.

Сейчас «Северный поток» задействован только на 20%. Одна из турбин, изначально застрявшая в Канаде и переданная в Германию, так и не вернулась в Россию. «Газпром» сослался на то, что не может забрать ее из-за санкций, введенных против России Канадой, странами Европейского Союза и Великобританией.