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Политика 5 декабря 2024 10:51

«Сидят не на своих местах». Кадыров раскритиковал глав МВД РФ и СК России

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«Сидят не на своих местах». Кадыров раскритиковал глав МВД РФ и СК России
Фото: официальный сайт главы Чеченской Республики

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подверг критике министра внутренних дел России Владимира Колокольцева и главу Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной тому послужило дело чеченского подростка Муслима Мурдиева, в отношении которого возбуждено уголовное дело по четырем эпизодам преступлений.

«Делом Муслима Мурдиева мы занимаемся уже давно: правозащитники, депутаты, сенаторы — все представители и лично я в том числе. Те люди, которые сидят наверху, следственные органы, во главе с Бастрыкиным и Колокольцевым — сидят не на своих местах», — приводит слова Кадырова «Грозный-Информ».

Мурдиева обвиняют в грубом нарушении общественного порядка с применением насилия к гражданам с группой лиц по сговору. В течение более полугода он находится под домашним арестом.

Ранее Кадыров подверг критике представителей чеченской молодежи, которая, по словам главы региона, «ведет праздный, аморальный образ жизни». Кадыров отмечал, что основная часть народа республики приносит пользу обществу. Но, по его словам, есть и те, кто уверен, что для них «никакие законы не писаны».

#Рамзан Кадыров #колокольцев #Александр Бастрыкин
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