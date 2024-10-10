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Политика 10 октября 2024 09:24

«Либо за решетку, либо в зону СВО». Кадыров предупредил нарушителей среди молодежи

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Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал представителей молодежи республики, которая «ведет праздный, аморальный образ жизни».

По его словам, основная часть чеченского народа приносит пользу обществу. Но, как отметил лидер региона, есть те, кто уверен, что для них «никакие законы не писаны».

«Мы много раз предупреждали подобных смутьянов и нарушителей порядка. Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон - либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО», – написал политик в своем Telegram-канале.

Ранее сын главы Чечни Ахмат Кадыров раскритиковал чеченцев, участвующих в поп-ММА.

#чечня #Кадыров #Рамзан Кадыров
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