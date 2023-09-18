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СИБУР высадил более 150 саженцев у двух казанских детсадов
Более 150 саженцев клена, ивы, каштана и кустарников пузыреплодника, кизильника и спиреи высадили представители компании СУБУР вместе с волонтерами возле детских садов №№101 и 80 в Казани. В акции, которая прошла в рамках лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула», приняли участие более 60 волонтеров компании.
Руководитель службы по связям с органами государственной власти СИБУРа в Татарстане Станислав Мартыненко выразил надежду, что новые растения будут долгие годы радовать воспитанников, их родителей и сотрудников детсадов.
«Программа «Зеленая формула» реализуется во многих регионах, где присутствует компания. СИБУР уделяет приоритетное внимание развитию городов присутствия и вносит колоссальный вклад в улучшение качества жизни граждан. Хотелось бы сказать большое спасибо всем сотрудникам, которые поддержали эту идею. Именно совместными усилиями местных сообществ и волонтеров мы можем добиваться долгосрочных и устойчивых целей», – подчеркнул Мартыненко.
Всем добровольцам выдали специальную экипировку – плащи и перчатки. Многие из волонтеров участвуют в акциях компании не первый раз. Одна из таких работников – ведущий специалист по социальному развитию первичной профсоюзной организации «Казаньоргсинтеза» Ольга Орлова.
«Коллеги не дадут соврать, что я – амбассадор позитива. Я всегда на “движе”, всегда за новые проекты, тем более экологические. В прошлом году мы также организовывали высадку в ЖК “Салават Купере”. А сегодня мы делаем доброе дело для детей, для нашего будущего. Казань очень преобразилась, таких зеленых островков становится всё больше несмотря на то, что дома растут как грибы», – поделилась собеседница.
Некоторые сотрудники посчитали, что делать благое дело нужно всей семьей, поэтому пришли на акцию вместе с детьми. Они помогали родителям – подавали саженцы и поливали растения. Кроме того, на акцию собралось большое количество молодежи, для которых экология – это не разовая акция, а дело жизни.
«Когда я узнала, что эта акция направлена на улучшение состояния природы, то сразу же решила поучаствовать. В современном обществе очень важно оберегать окружающую среду. Именно поэтому я здесь. Я обязательно приложу все усилия, тем более мы будем делать это в таком прекрасном месте – детском саду, - сказала стажер специалиста отдела обучения компании СИБУР Анастасия Созонова.
Для тех, кто еще ни разу не пробовал себя в высадке деревьев и кустарников, перед стартом акции провели специальный мастер-класс, а для комфорта сотрудников и гостей организовали чаепитие со сладостями.
Как ранее сообщал «Татар-информ», ранее в Нижнекамске на бульваре между улицами Баки Урманче и Строителей по инициативе компании СИБУР высадили 1 000 саженцев сирени.
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»
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