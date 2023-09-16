CИБУР подарил Нижнекамску большой сиреневый сад

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

В Нижнекамске на бульваре между улицами Баки Урманче и Строителей высадили 1 000 саженцев сирени. Собственный «сирингарий» на городском променаде появился благодаря лесоклиматической программе СИБУРа «Зеленая формула». Руководители Нижнекамска и Нижнекамскнефтехима, сотрудники предприятия с детьми и волонтеры — всего более 150 человек высадили саженцы 36 сортов сирени.

Радовать горожан ароматные кустарники будут уже через год, соцветия в «Нашем сиреневом саду» будут всех существующих оттенков: белые, голубые, лиловые, фиолетовые, розовые, пурпурные и мажетовые. Цветовую гамму растений подбирали по мотивам картин известного татарского художника Баки Урманче.

Сохранение благоприятной экологической обстановки в регионах деятельности — это ключевой фокус внимания компании и «Зеленая формула» — отличный пример такой работы.

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Марат Фаляхов, генеральный директор «Нижнекамскнефтехима»:

«Компания СИБУР с помощью программ „Зеленая формула“, „Формула хороших дел“ в городах своей деятельности постоянно улучшает качество жизни. За 2 года в Нижнекамске высажено уже более полумиллиона деревьев, это практически новый лес. Только этой весной мы вместе с вами посадили кедровую аллею в парке „Семья“, а сегодня украшаем город сиренью. „Наш сиреневый сад“ — совместный с администрацией города проект. С инициативой восстановить сиреневые посадки в городе и сделать то, что планировали первостроители — высадить сиреневый парк в Нижнекамске вышел мэр города Рамиль Муллин. Мы поддержали проект и вот сегодня уже высажено 1000 саженцев ароматного кустарника. Сирингариум зацветет через год и станет местом притяжения и достопримечательностью Нижнекамска».

На территории бульвара в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда» были проведены работы по реконструкции, разбиты пешеходные и велосипедные дорожки, уложена плитка, установлено освещение. Здесь же оборудовали сенсорный сад, он выполнен из природных материалов: гальки, коры и песка и предназначен для развития крупной и мелкой моторики, сенсорного восприятия, игры и снятия стресса.

Долгосрочная лесоклиматическая программа СИБУРа «Зеленая формула» стартовала в 2022 году. Программа включает массовые высадки деревьев с оптимальным потенциалом поглощения углекислого газа (дуб, кедр, липа, рябина, сосна, тополь), проведение волонтерских акций, сотрудничество со школьными лесничествами и уход за деревьями на участках высадок прошлых лет. Партнером «Зеленой формулы» в Республике Татарстан стала администрация Нижнекамского муниципального района — в прошлом году было подписано соответствующее Соглашение о сотрудничестве для реализации климатических проектов в области лесных отношений. Всего за два года реализации программы компания высадила 583 тысячи деревьев на земельных участках общей площадью 170 гектаров.