СИБУР вложит в КОС и НКНХ сумму размером с бюджет Татарстана

ПАО «СИБУР Холдинг» и Министерство энергетики Российской Федерации заключили соглашение, подразумевающее модернизацию и создание новых производственных мощностей на предприятиях «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и «ЗапСибНефтехима». Об этом в пятницу, 28 января, было объявлено в Тобольске.

В рамках инвестиций СИБУР планирует реализовать целый ряд проектов на трех предприятиях холдинга Фото: © ИА «Татар-информ»

300 миллиардов на Татарстан

Объем инвестиций, предусмотренный соглашением, составляет порядка 400 млрд рублей. Срок реализации – по 2027 год. Это зафиксированные минимальные обязательства СИБУРа. При этом предварительно компания оценивает общую стоимости всего пула проектов, рассматриваемых к реализации, свыше 560 млрд рублей.

В рамках инвестиций СИБУР планирует реализовать целый ряд проектов на трех предприятиях холдинга. Но большинство, по заявлениям представителей компании, должно прийтись на Татарстан. Конкретный список проектов из 20 находящихся в проработке и сроки их реализации должны озвучить позже. Представители СИБУРа поясняют только, что на заводы в Татарстане придется львиная доля – не менее 285 млрд рублей. И это лишь минимальная, обязательная часть, поясняют в компании, и речь только о самой близкой перспективе. Из чего следует, видимо, что в перспективе цифры вложений будут еще больше.

В Тобольске за последние годы с нуля был построен совершенно новый химический комплекс Фото: © ИА «Татар-информ»

Почему упор делается на заводы в Татарстане – вполне очевидно. Если в Тобольске за последние годы с нуля был построен совершенно новый химический комплекс, то ситуация с заводами в Казани и Нижнекамске гораздо сложнее. Заложенные еще в 50-е, два крупнейших советских химических комбината не раз проходили модернизацию. А в 2000-е они дополнились и принципиально новыми мощностями. Сейчас на КОСе и НКНХ наряду с новыми современными установками функционирует оборудование конца 80-х и 90-х годов.

СИБУР же еще осенью прошлого года заявил о своей готовности вложить и деньги, и опыт, и экспертизу в дальнейшее развитие химических комплексов нового поколения на КОСе и НКНХ по примеру «ЗапСибнефтехима». При этом, если компания заявляет о завоевании серьезных долей на мировых рынках, то она должна учитывать самые жесткие экологические и климатические требования, которые выдвигаются к компаниям, например, в Европе и которые во многом жестче российских. СИБУР до присоединения татарстанских активов уже готовил ESG-отчетность и под эти требования проходил. Очевидно, что теперь компанию будут оценивать в совокупности с КОСом и НКНХ. Поэтому эти два комплекса должны соответствовать не только всем российским требованиям, что и так было сделано ранее (оба предприятия с середины 2010-х годов имели стратегии устойчивого развития и не раз проходили комплексные проверки), но и подходить под европейские стандарты ESG.

Осенью прошлого года президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве Фото: tatarstan.ru

Что обещал СИБУР?

Для Татарстана соглашение выглядит логичным продолжением договоренностей руководства республики с дирекцией СИБУРа. Напомним, осенью прошлого года президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров «СИБУР Холдинга» Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Рустам Минниханов тогда заявил: «Обязательства, которые по нашей программе развития нефтегазохимического комплекса были, они (СИБУР, — прим. Т-и) приняли».

СИБУР фактически сразу дал понять, что доведет до запуска уже строившиеся объекты. Более того их набор в глазах компании был еще одним аргументом в пользу сделки. При этом компания предложила даже дополнительно проработать их, повысить эффективность за счет возможностей, которые дало объединение компаний. Пример такой донастройки буквально на днях привел исполнительный директор по маркетингу и продажам СИБУРа Сергей Комышан. Во время своего выступления на выставке Interplastica 2022 он сообщил, что строящийся этиленник «Нижнекамскнефтехима» дополнят мощностью в сотню тысяч тонн ПСВ (полистирол вспенивающийся). Но в остальном заявления топ-менеджеров СИБУРа все-таки оставались скорее декларацией о намерениях. Сейчас же компания подкрепила свои заявления о стремлении развивать татарстанские заводы конкретным документом с зафиксированными цифрами. Фактически СИБУР наметил краткосрочный план ближайшей пятилетки. Дальнейшие планы, видимо, станут известны после окончательного изучения всей инвестпрограммы КОСа и НКНХ.

В январе 2019 года девять компаний, включая татарстанское АО «ТАНЕКО», подписали с Минэнерго схожее соглашение Фото: пресс-служба ПАО «Татнефть»

Гарантируют акцизом

Подписанный документ предполагает, что своеобразной гарантией исполнения обязательств СИБУРом станет обратный акциз. Ход не очень новый. Подобный инструмент Минэнерго уже применяло с целью модернизации нефтеперерабатывающих производств. В январе 2019 года девять компаний, включая татарстанское АО «ТАНЕКО», подписали с ведомством схожее соглашение.

- Логика обратного акциза заключается в том, что, когда у производителя есть альтернатива поставить товар на другой рынок, то акциз нужен, чтобы компания оставила товар на внутреннем рынке. Нюанс обратного акциза в том, что оплачивается не 100% стоимости товара, а только часть. Такой подход работает не только на топливном рынке, но и в химической отрасли, - поясняет Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

Но если раньше этот инструмент применялся исключительно для нефтяного рынка, то. В его распространении на газопереработку были заинтересованы многие производители. В том числе представители «Казаньоргсинтеза» в СМИ не раз высказывали заинтересованность в нем еще в 2020 году. Однако продавить решение удалось, видимо, только с учетом ресурса влияния СИБУРа. В итоге Минэнерго согласилось распространить методику обратных акцизов теперь его направили и на газовый, распространив на этан и СУГи (сырье для ЗапСиба, КОСа и частично НКНХ).

Как отмечают в СИБУРе, «механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности проектов развития отрасли от вида перерабатываемого углеводородного сырья» Фото: © ИА «Татар-информ»

Как отмечают в СИБУРе, «механизм инвестиционных соглашений позволяет снизить зависимость экономической эффективности проектов развития отрасли от вида перерабатываемого углеводородного сырья». То есть продукты переработки газа, как уже ранее нефтепродукты, становится выгодным не отправлять заграницу, а превращать в продукцию с добавленной стоимостью на территории России. Естественно, в первую очередь в плюсе оказываются регионы, где будет развиваться газохимия.

«Механизм обратного акциза – это федеральный инструмент, распространенный на все регионы страны. Таким образом, положительный эффект от его применения имеют все регионы России. Только где-то этот эффект более выражен (в регионе, где производство сосредоточено), как в Татарстане, например», – дополняет Сергей Пикин.

Помимо увеличения объемов производства и экспорта СИБУР также сможет укрепить базу импортозамещения Фото: © ИА «Татар-информ»

Экономический эффект инвестиций

Соглашение СИБУРа и Минэнерго отвечает логике национального плана развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года, который был принят Правительством Российской Федерации. Его целью является увеличение производства нефтегазохимического сырья к 2030 году в полтора раза до 66,2 млн тонн, а доли его переработки в дальнейшем цепочке товаров до 46,5% с нынешних 30%. Соглашение будет способствовать и росту несырьевого неэнергетического экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперации и экспорт». Помимо увеличения объемов производства и экспорта, СИБУР также сможет укрепить базу импортозамещения.

В то же время, инвестиционное соглашение СИБУРа с Минэнерго по цепочке даст толчок к развитию смежных отраслей нефтехимии, уверен управляющий директор УК «Финам Менеджмент» Николай Солабуто. Такие проекты, по словам аналитика, приводят к многократному росту числа заказов у инжиниринговых центров, проектировщиков, строителей – и в регионе реализации, и по всей стране. «Татар-информ» продолжает следить за проектом.