СИБУР после приобретения ТАИФа не планирует переходить на единую акцию

СИБУР после завершения сделки по приобретению компании ТАИФ, а также «Нжнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», не планирует переходить на единую акцию.

«Что будет с акциями «Нижнекамскнефтехима» после IPО? Они останутся акциями «Нижнекамскнефтехима». Планов по переходу на единую акцию в объединенной компании нет», – сообщила руководитель функции «Управление имуществом и проектами слияния и поглощения» ООО «СИБУР» Юлия Попова в ходе дискуссионного клуба онлайн-журнала «СИБУР клиентам».

Она также сказала, что выход на IPO будет зависеть от решения акционеров и рыночной конъюнктуры.

«Объединенная компания на текущий момент, ее разные части, имеют разную степень подготовки к выходу, но мы готовимся. Мы ждем “рыночного окна” и как только акционеры примут решение, пойдем на IPO», – отметила Попова.

Также она рассказала о том, стоит ли ожидать изменений в дивидендной политике «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима».

«У «Казаньоргсинтеза» и «Нижнекамскнефтехима» есть утвержденная советами директоров дивидендная политика, в которой четко определен и порядок принятия решений о выплате дивидендов, и их периодичность. Поэтому на сегодняшний день действие дивидендной политики планируется соблюдать полностью, все те решения, которые были приняты в историческом периметре (до объединения с «СИБУРом» - прим. Т-и). И дальше, при объединении, компания будет выстраивать единые процессы», – отметила Попова, добавив, что дивидендная политика «СИБУРа» раскрыта полностью на сайте, в том числе периодичность выплаты дивидендов.

Ранее сообщалось, что в этом году в Татарстане была заключена крупнейшая сделка: СИБУР приобрел 100% акций АО «ТАИФ», а вместе с ним и акции «Нижнекамскнефтехима», «Казаньоргсинтеза» и генерирующей компании ТГК-16.