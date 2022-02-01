СИБУР планирует выделить 500 млн рублей на обустройство санитарных зон в Нижнекамске

В этом году на обустройство санитарных и технических зон на предприятии «Нижнекамскнефтехим» руководство компании «СИБУР» планирует выделить 500 млн рублей. Об этом на аппаратном совещании сообщил руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Муллин рассказал о рабочей поездке в Тобольск, где он и топ-менеджеры «Нижнекамскнефтехима» перенимали опыт работы одной из промышленных площадок СИБУРа («ЗапСибНефтехим»).

«Нам очень важно было понять, как выстроена работа компании в части социальной инфраструктуры, работы с населением. Нам есть чему поучиться и в части культуры производства, и в части отношения к работникам», — отметил он.

По словам спикера, в Тобольске для минимизации оттока и укрепления демографической ситуации руководство СИБУРа приняло решение о создании программы «Тобольск-2020». По ней в городе специалисты построили, реконструировали и капитально отремонтировали более 40 объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта и городской среды.

Действие программы продлено до 2030 года. Этот блок связан с восстановлением объектов историко-культурного наследия и позволит создать новую экономику для малого и среднего бизнеса в сфере туризма.

Кроме того, в ходе поездки нижнекамцы побывали в детской школе искусств, крытом скейт-парке, новой школе, спорткомплексе «Молодость», а также в учебном центре «СИБУРИНТЕХ», где обучают специалистов для производства.

«Я думаю, приход СИБУРа станет положительной страницей для нашей истории. Мы договорились, что будем партнерами в реализации многих социальных проектов», — резюмировал Муллин.